New Order obrigados a interromper concerto no Primavera Sound Porto devido a problemas técnicos

Os New Order viram-se obrigados a interromper o concerto que deram esta noite no festival Primavera Sound Porto devido a problemas técnicos que surgiram enquanto a banda apresentava ‘True Faith’, uma das suas canções mais conhecidas, já na reta final da atuação.

Os problemas, que afetaram o sistema de PA, impedindo o som dos instrumentos e voz de chegarem ao público, cortaram a canção a meio e persistiram mesmo depois de o grupo tentar uma segunda vez continuar de onde tinha parado.

Após abandonarem o palco durante alguns minutos, Bernard Sumner e companhia regressaram e ainda conseguiram completar a sequência final do concerto: ignorando ‘True Faith’, brindaram a plateia com ‘Blue Monday’, ‘Temptation’ e, a terminar, uma muito aguardada versão de ‘Love Will Tear Us Apart’, dos Joy Division. “Obrigado por terem sido pacientes com os nossos problemas”, agradeceu o vocalista antes de se despedir.