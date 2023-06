O Primavera Sound Porto está diferente: “Vamos ter de correr lá para a frente para ver Kendrick Lamar, mas pode ser que compense”

O Primavera está diferente. As alterações ao recinto que recebe o festival que este ano traz quatro dias de música ao Parque da Cidade do Porto, ficam bastante óbvias mesmo para quem acaba de entrar. A mudança do palco principal para mais perto da entrada, mesmo ao lado da “rotunda da anémona” de Matosinhos, deixa algumas dúvidas e divide opiniões, mas a ampliação do espaço recolhe consenso entre as várias pessoas com quem a BLITZ falou à chegada ao evento. Se as renovações ainda deixam algumas incógnitas no ar, não há quaisquer dúvidas quanto ao artista que atraiu as pessoas neste dia de arranque do festival: Kendrick Lamar é o nome de que mais se fala.