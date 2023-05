The Weeknd abandona o ‘nome de guerra’: deem as boas-vindas a Abel Tesfaye

The Weeknd apagou o seu nome artístico de todas as suas contas nas redes sociais, passando a apresentar-se com o seu nome de batismo: Abel Tesfaye.

Em abril, o músico havia questionado os fãs sobre a possibilidade de alterar o seu nome artístico para ABEL e, mais recentemente, afirmou querer “matar” The Weeknd.

Estou numa fase de catarse, neste momento", disse. “Estou pronto para fechar o capítulo The Weeknd. Ainda farei música, talvez como Abel, talvez como The Weeknd, mas quero matar o The Weeknd. E assim farei. Vou livrar-me dessa pele e renascer”.

Recorde-se que Abel Tesfaye / The Weeknd irá regressar a Portugal em junho, para um concerto no Passeio Marítimo de Algés.