Queens of the Stone Age lançam novo single: ouça aqui 'Carnavoyeur'

Os Queens of the Stone Age lançaram um tema novo, ‘Carnavoyeur’. A canção fará parte de “In Times New Roman…”, o seu novo álbum de estúdio, que será editado no dia 16 deste mês.

Juntamente com ‘Carnavoyeur’, os Queens of the Stone Age disponibilizaram um vídeo com a letra da canção, realizado por Juliet Bryant.

A 15 de junho, os Queens of the Stone Age realizarão listening parties deste novo disco em vários locais espalhados pelo mundo. A Tubitek, loja de discos do Porto, será um deles. Os fãs terão a oportunidade não só de escutar “In Times New Roman…” como também de adquirir merchandise exclusivo e de ganhar bilhetes para concertos.

Recorde-se que os Queens of the Stone Age regressam a Portugal em julho, para uma atuação no NOS Alive.

Ouça aqui ‘Carnavoyeur’: