Pedro Mafama: “Porque é que o urinol do Duchamp é alta cultura e um bolo do pasteleiro da Abelha d’Ouro não?”

Pedro Mafama explicou no podcast Posto Emissor como nasceu a capa do seu novo álbum, “Estava no Abismo Mas Dei Um Passo em Frente” - na qual surge reproduzido um bolo que encomendou numa pastelaria de Campo de Ourique, em Lisboa -, discutindo também aquilo que se considera alta e baixa cultura.

“A capa do álbum é um ready-made, porque pedi um bolo a um pasteleiro e não estive ali a desenhá-lo por ele. Cheguei lá e disse: ‘Queria um bolo. Pode ter flores como aqueles da montra. Podia pôr-me esta foto, por favor. E faça bonito’”, diz o músico, "mais uma vez: alta cultura e baixa cultura. Porque é que o urinol do Duchamp é alta cultura e um bolo do pasteleiro da Abelha d’Ouro é baixa cultura?”.

Ouça a partir dos 20 minutos e 21 segundos.