Lizzo: “Os comentários sobre o meu corpo estão a levar-me a odiar o mundo”

Lizzo insurgiu-se contra os comentários de ódio acerca do seu corpo que são feitos, constantemente, nas redes sociais.

A cantora norte-americana partilhou um tweet de um utilizador que troçava do seu peso, levando-a a responder: “É com estas tretas que tenho de lidar diariamente”.

“Os comentários sobre o meu corpo estão a levar-me a odiar o mundo”, continuou. “Alguém disse que eu comia muita fast food. Deixei-me disso há anos. Estou farta de me explicar, só quero poder entrar nesta rede sem ver o meu nome envolvido numa porcaria qualquer”.

Mais tarde, Lizzo lamentou que “o amor não suplanta o ódio” nas redes sociais. “É só porque sou gorda? Não sabem o quão próxima estou de desistir e de ir curtir o meu dinheiro e o meu homem numa quinta”, disse.

“Nem sequer pesquiso pelo meu nome. Simplesmente aparece-me na timeline. É de loucos. Só quero olhar para vídeos de gente a dançar e ler notícias sobre ciência, e isto aparece-me todos os dias”.

Não é a primeira vez que Lizzo se vê forçada a reagir desta forma aos comentários sobre o seu peso. Há algumas semanas, partilhou um vídeo no TikTok no qual explicou que o facto de se filmar a exercitar-se não tem a ver com um desejo de perda de peso: “Muita gente vê uma pessoa gorda a fazer exercício e assume, imediatamente, que ela quer ser magra”, afirmou. “Não quero nem vou querer”.

Recorde-se que Lizzo se estreará este ano em Portugal, com um concerto no NOS Alive.