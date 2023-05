Robbie Williams sobe hoje ao palco do North Festival, no Porto: o alinhamento provável e os vídeos do último concerto

Mantendo praticamente toda a estrutura da ‘setlist’ digressão, começará como ‘Hey Wow Yeah Yeah’ e passará por momentos inescapáveis como ‘Let Me Entertain You’, ‘Come Undone’, ‘Feel’, ‘Rock DJ’, ‘She’s the One’ e o ‘grand finale’ com ‘Angels’. Pelo meio, também não deverá faltar a versão de ‘Don’t Look Back in Anger’, dos Oasis, que também foi apresentada na Alice Arena.

O alinhamento do concerto de 14 de maio na Cidade do México:

Hey Wow Yeah Yeah

Let Me Entertain You

Land of 1000 Dances

Monsoon

Strong

Come Undone

Could It Be Magic

Don't Look Back in Anger

The Flood

Love My Life

Supreme

Feel

Candy

Kids

Rock DJ

Tripping

She's the One

Angels