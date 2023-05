Pai de Beyoncé deseja a reunião das Destiny’s Child

O pai de Beyoncé, Mathew Knowles, clamou por uma última reunião das Destiny's Child, grupo pop que juntou a sua filha a Kelly Rowland e Michelle Williams.

Em declarações ao “Entertainment Tonight”, Mathew Knowles esclareceu que “elas é que têm que decidir”, mas disse apoiar uma eventual reunião. “Ainda sou o agente delas, e adorava ver isso acontecer”.

“Acho que os fãs ficariam extáticos”, continuou. “Espero que se reúnam, por uma última vez, que nos deem um último álbum. Quem sabe? Nunca se sabe, nunca se pode dizer que não acontecerá”.

Formadas em 1990, as Destiny's Child popularizaram-se na viragem do milénio através de temas como ‘Say My Name’, ‘Survivor’ ou ‘Lose My Breath’. Encerraram a sua atividade em 2006, de forma a focar-se nas suas carreiras a solo, mas reuniram-se já por algumas vezes - a última das quais em 2018, quando Beyoncé foi cabeça de cartaz do festival de Coachella.

Qualquer reunião das Destiny's Child teria, naturalmente, que esperar pelo fim da nova digressão de Beyoncé, que arrancou no início deste mês.