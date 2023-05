O vídeo que mostra os Nirvana a tocar ‘Smells Like Teen Spirit’ pela primeira vez

‘Smells Like Teen Spirit’, o maior êxito dos Nirvana, é uma daquelas canções que teve o condão de mudar o mundo - e, via YouTube, é possível viajar atrás no tempo, até ao momento que a banda a largou no planeta.

Foi a 17 de abril de 1991 que os Nirvana interpretaram ‘Smells Like Teen Spirit’ pela primeira vez ao vivo, durante um concerto em Seattle. Um vídeo publicado no YouTube, registado por um fã há 32 anos, mostra esse preciso momento.

A canção ainda estava a meses de se tornar num sucesso, mas já estava terminada, após algumas mudanças de letra. Veja aqui a primeira vez de ‘Smells Like Teen Spirit’ ao vivo: