Courtney Love divulga letra inédita de ‘Smells Like Teen Spirit’, dos Nirvana

Courntey Love divulgou uma letra inédita para o clássico ‘Smells Like Teen Spirit’, dos Nirvana, escrita por Kurt Cobain e que, numa outra versão, seria editada no clássico “Nevermind”, em 1991.

A viúva de Cobain foi convidada do podcast de Rob Harvila, “60 Songs That Explain the 90's”, onde falou sobre o processo criativo do líder dos Nirvana - como o facto de Cobain ter composto ‘Dumb’, tema presente em “In Utero”, em apenas 20 minutos, durante uma estadia em Amesterdão.

Segundo Courtney, as letras que Cobain escrevia “estavam em diários, mas outras nunca foram publicadas”. É o caso desta versão de ‘Smells Like Teen Spirit’, que contém os versos “Come out and play / make up the rules / I know I hope / to buy the truth / who will be the king and queen / of all the outcasted teens”.

A artista leu ainda dois outros pares de versos: “We’re so lazy / and so stupid / blame our parents / and the cupids / a deposit, for a bottle / stick it inside / no role model” e "We merge ahead this special day / this day giving amnesty to sacrilege / A denial / and from strangers / a revival / and from favours / here we are now / we’re so famous / here we are now / entertain us”.

“É uma canção diferente” daquela que acabou por ser lançada, explicou Courtney. “Mantém apenas o verso ‘load up on guns and bring your friends’ e ‘this little group has always been and always will until the end’.

“Gostava que ele tivesse mantido o verso ‘Who will be the king and queen / of all the outcasted teens’. Teria tornado a minha vida um pouco melhor", continuou. “Daria para lidar com as tretas com que eu e a minha filha tivemos que lidar”.