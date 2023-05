Justin Hawkins (The Darkness): “O meu problema com os Red Hot Chili Peppers é que não há nada na guitarra do Frusciante”

Justin Hawkins, vocalista e guitarrista dos The Darkness, deixou duras críticas à técnica de John Frusciante, recentemente regressado aos Red Hot Chili Peppers.

No podcast “How NOT to Write a Song”, Hawkins afirmou que “o [seu] problema com os Red Hot Chili Peppers é que não há nada na guitarra do Frusciante”.

“Se podemos chamar subvalorizado ao Mark Knopfler [dos Dire Straits], podemos chamar sobrevalorizado ao Frusciante. E já o fiz mais que uma vez”, acrescentou.

“Talvez seja como aqueles pintores extremamente talentosos, que começam a desenhar rabiscos ingénuos e infantis. É uma fase. Julgo que talvez fosse essa uma das coisas que ele andava a explorar, mas isso não o impede de ser lixo”.

O músico garantiu que, ao contrário do que dirão os fãs dos Red Hot Chili Peppers, os seus comentários não são fruto de “inveja”. “O Mark Knopfler também vendeu muitos mais discos que eu e não sinto inveja dele. Adoro a forma como toca. Esse argumento não cola”, rematou.

Os Red Hot Chili Peppers, com John Frusciante, irão atuar no NOS Alive, a 6 de julho.