Guitarrista de 11 anos deixa Brian May de boca aberta com versão dos Queen

Harry Churchill é um jovem britânico de 11 anos, que está a dar que falar pela sua participação no programa “Got Talent”.

O pequeno guitarrista apresentou-se às audições iniciais do concurso com um medley dos Queen, que espantou tudo e todos: o público, os jurados e o próprio Brian May, guitarrista da banda britânica.

A dada altura, Churchill chega mesmo a tocar a sua guitarra atrás da cabeça, levando o jurado Simon Cowell a descrever a sua atuação como “grandiosa”.