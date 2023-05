Tina Turner esteve em Portugal por duas vezes: veja aqui imagens do concerto de 1996

Tina Turner, que morreu esta quarta-feira, aos 83 anos, deu dois grandes concertos de estádio em Portugal, ao longo da sua extensa carreira.

O primeiro aconteceu em 1990, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, e o segundo seis anos mais tarde, no Estádio do Restelo, também na capital.

No YouTube, encontra-se um vídeo que reúne várias reportagens televisivas sobre este espetáculo de 1996. Veja aqui: