Paul Simon perdeu a audição no ouvido esquerdo

Paul Simon deu uma entrevista ao jornal “The Times”, na qual revelou ter perdido quase toda a audição no seu ouvido esquerdo.

O músico de 81 anos afirmou que essa surdez surgiu “repentinamente”. “Ninguém o consegue explicar”, lamentou. “Tudo se tornou mais difícil. Fiquei muito frustrado e irritado, mas não furioso, porque imaginei que passasse, que se curasse”.

Caso o problema se mantenha, Paul Simon não descarta a possibilidade de se afastar de vez dos palcos. Em 2018, o músico anunciou o fim das suas digressões, tendo desde então dado apenas alguns concertos esporádicos.

Simon falou ainda da sua relação com a sua própria música, que descreve como sendo de amor-ódio: “As canções que não quero cantar, não canto”, disse. “Às vezes há canções de que gosto e, a dada altura, penso no que raio estou a fazer. Boa parte dessas vezes, isso acontecia com a ‘You Can Call Me Al’. Pensava: ‘estás numa banda de versões do Paul Simon, deixa-te disso e vai para casa!’”.

O músico, recorde-se, lançou recentemente o seu 15º trabalho de estúdio, “Seven Psalms”, “um álbum sobre uma vida”.