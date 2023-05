“Obrigado por inspirares milhões de pessoas com a tua verdade e a tua voz”: músicos e atores reagem à morte de Tina Turner

Numerosos músicos e atores já reagiram à morte de Tina Turner. A cantora norte-americana faleceu esta quarta-feira, aos 83 anos, perto de Zurique, na Suíça, onde vivia.

O canadiano Bryan Adams, que gravou e atuou ao vivo com Tina Turner, escreveu que ficará “para sempre agradecido” pelo tempo que passou com a artista em estúdio e nos palcos. “Obrigado por inspirares milhões de pessoas com a tua verdade e com a dádiva da tua voz”, disse, fazendo referência ao dueto que gravou com Tina Turner, ‘It’s Only Love'.

Também Billy Corgan, dos Smashing Pumpkins, lamentou a partida da veterana, descrevendo-a como “lendária”. Por seu turno, a atriz Mia Farrow chamou-lhe “magnífica” e Shirley Manson, dos Garbage, escreveu: “Minha querida Tina. Há tanto tempo que te amo. Tenho tanto a agradecer-te. Amar-te-ei para sempre.”