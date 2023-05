Dave Grohl gravou as partes de bateria do novo álbum dos Foo Fighters

A bateria que se escutará no novo álbum dos Foo Fighters, “But Here We Are”, foi tocada por Dave Grohl.

A revelação foi feita durante o evento Preparing Music for Concerts, transmitido via streaming no passado fim de semana. Ainda que os Foo Fighters já tenham escolhido um novo baterista, Josh Freese, foi mesmo Dave Grohl a encarregar-se dos pratos neste novo trabalho do grupo.

Durante o evento, Freese falou com Grohl sobre a sonoridade de ‘Nothing At All’, um dos temas novos dos Foo Fighters. “Quando me explicaste a batida e disseste que só a tinhas tocado com um braço, eu fiz basicamente a mesma coisa. Ficou fixe”, afirmou.

“Não foi intencional”, replicou Grohl. “Fiz isso ao gravar as maquetas em minha casa, tinha acabado de acordar e estava cansado. Na bateria da treta que tenho em casa, ficou melhor [só com um braço]”.

A última vez que Dave Grohl tocou bateria num disco dos Foo Fighters, com Taylor Hawkins ainda no grupo, ocorreu em 2005, com ‘In Your Honor’.