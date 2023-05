The Weeknd reage a ‘meme’ sobre a sua mudança de nome que envolve Lady Gaga

The Weeknd reagiu a um meme com Lady Gaga, que viralizou nas redes sociais após o anúncio de que iria abandonar o seu nome artístico para passar a assinar com o de batismo: Abel Tesfaye.

O meme foi partilhado por um fã e consiste num clip de vídeo de Lady Gaga a cantar ‘Babylon’, ao vivo, canção que contém o verso we only have the weekend ("só temos o fim-de-semana").

Na legenda, o mesmo fã escreveu: “É isto que me respondem na loja de discos quando pergunto se têm álbuns do Abel Tesfaye”. O próprio músico reagiu com um emoji a chorar a rir.

Recorde-se que Abel Tesfaye / The Weeknd irá regressar a Portugal no dia 6 de junho, para um concerto no Passeio Marítimo de Algés.