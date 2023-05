Morrissey despede-se de Andy Rourke, dos Smiths: “Ele nunca chegou a conhecer o seu próprio poder”

Andy Rourke morreu aos 59 anos, vítima de cancro no pâncreas. A data do seu óbito ainda não é conhecida.

“Ele nunca chegou a conhecer o seu próprio poder, e nada do que tocou tinha sido tocado por outra pessoa. A diferença que trouxe [ao instrumento] era fantástica e nada convencional, e ele provou que podia ser colocada em prática. Também era muito, muito engraçado e muito feliz e, depois dos Smiths, manteve uma identidade regular - nunca fez nada manufaturado. Suponho que, no final disto tudo, todos esperamos sentir que nos foi dado valor. O Andy não precisa de se preocupar com isso.”

“Por vezes, uma das coisas mais radicais que podemos fazer é falar de forma clara”, começou Morrissey por defender. “Quando alguém morre, lá vem a bajulação do costume… como se essas mortes servissem ser usadas. Não estou preparado para fazer isso com o Andy. Só espero que, onde quer que o Andy esteja, que esteja bem. Enquanto a sua música for ouvida, ele nunca morrerá”, pode ler-se na mensagem publicada no site de Morrissey .

Depois do fim dos The Smiths, Andy Rourke tocou com Morrissey a solo, e também com a banda Freebass, com Peter Hook e Mani, baixistas dos New Order e Stone Roses, respetivamente. Da sua discografia constam ainda trabalhos com Sinéad O'Connor, The Pretenders ou Ian Brown.