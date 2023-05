Morreu Andy Rourke, o baixista da banda The Smiths

Morreu Andy Rourke, baixista dos The Smiths. O músico tinha 59 anos e sofria de cancro no pâncreas.

A notícia foi dada pelo guitarrista Johnny Marr, seu companheiro na banda de ‘This Charming Man’.

“O Andy será sempre lembrado por todos aqueles que o conheciam como uma alma bela e bondosa e pelos fãs de música como um músico com um enorme dom”, escreveu Johnny Marr, pedindo “privacidade nesta altura tão triste”.

Depois do fim dos The Smiths, Andy Rourke tocou com Morrissey a solo, e também com a banda Freebass, com Peter Hook e Mani, baixistas dos New Order e Stone Roses, respetivamente. Da sua discografia constam ainda trabalhos com Sinéad O'Connor, The Pretenders ou Ian Brown.

Nascido em Manchester em janeiro de 1964, filho de pai irlandês e e mãe inglesa, Andy Rourke tinha atualmente uma banda com Kav Sandhu, dos Happy Mondays, chamada Blitz Vega. Em abril, lançaram um vinil no Record Store Day.