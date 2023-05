Loading...

Blitz Ao Vivo na Redação. MARO: “O Brasil ganhou uma proporção gigante na minha vida. É um mundo que vou viver em paralelo”

MARO é a convidada desta semana do podcast Posto Emissor. Na rubrica “Ao Vivo na Redação”, fala sobre o fechar do ciclo da Eurovisão e o novo álbum, “hortelã”, um disco “despido” feito com “três guitarras juntas e uma voz em cima”. Vinda recentemente do outro lado do Atlântico, a artista revela ainda a importância que o Brasil já tem na sua vida

Há uma hora