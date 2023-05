“OMG, quem me dera estar aí”: o que vemos quando vamos ver Coldplay?

São duas as filhas adolescentes – e a possibilidade de serem gémeas até é acentuada pela roupa condizente: top rosa e calças brancas –, mas só uma delas é insistentemente fotografada pela mãe. A pose é mais ou menos a mesma de cada vez: um braço no ar, sorriso que só se arma no momento que precede o clique e que se desfaz logo depois. A repetição incessante da pose e do clique terá que ver com a luz, com o enquadramento, com os ditames do momento nas redes. “Ainda não está bem”, insiste a mãe. E a filha acede. A outra não está nem ali, como diz a canção.