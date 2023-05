Agir, A Garota Não e Nenny na Festa do Avante! em setembro

A 47ª edição da Festa do Avante!, em setembro, terá no seu cartaz como Agir, Nenny e A Garota Não, entre outros.

A Festa do Avante! contará com a apresentação do espetáculo "Agir-Cantando Abril", visando homenagear "os poetas e aos músicos de intervenção" e que terá a atuação de Agir, Carolina Deslandes, Lura, Milhanas e Paulo de Carvalho, o cantor de "E Depois do Adeus", que serviu de senha para o Movimento das Forças Armadas que derrubou a ditadura, em 1974.

Em comunicado, a organização da Festa do Avante!, o órgão oficial do PCP, refere que o concerto de abertura, na sexta-feira ao final do dia, está a cargo da Orquestra Sinfonietta de Lisboa, dirigida por Vasco Pearce de Azevedo, e o Coro Lisboa Cantat, dirigido por Jorge Alves. O repertório contará com composições "feitas antes e depois do 25 de Abril relacionadas com a resistência político-cultural ao fascismo português e com o usufruto criativo que a liberdade democrática depois suscitou", destaca o gabinete da Festa comunista.

Na Quinta da Atalaia, Seixal, atuarão também artistas e grupos com um repertório "rico significativamente em canções de caráter político-social ou mesmo de intervenção" como os portugueses A Garota Não, Bateu Matou, Boémia, Luta Livre ou a italiana Loredana Savino. Os djs portugueses Ecstasya e Photonz, o angolano DJ Satélite e a sino-canadiana Ciel serão protagonistas da programação da 'Rave Avante!', "um espetáculo de música de dança engajada na defesa dos direitos humanos e da liberdade".

Como representantes dos projetos e artistas emergentes no país, o cartaz conta com nomes como o de Mimicat, a representante portuguesa na edição de 2023 do Festival Eurovisão da Canção ou o de Nenny, a multipremiada `rapper´ de 20 anos da Vialonga que é autora de êxitos como "Sushi" ou "Bússola". O cartaz conta com mais nomes internacionais como o dos brasileiros do Ratos do Porão e Francisco El Hombre, os são-tomenses África Negra, os moçambicanos Banda Kanana, os americanos Chris Luquette East Coast Bluegrass Band e os afegãos Not Forbidden.

O fado marcará presença pelas vozes de Mísia e Ricardo Ribeiro e em nome das "novas tendências da música popular portuguesa" subirão ao palco o grupo Criatura acompanhado do Coro dos Anjos. No jazz, o Hot Club de Portugal celebrará os seus 75 anos com um espetáculo com a cantora Selma Uamusse.

A Festa do Avante! 2023 está agendada para os dias 1,2 e 3 de setembro na Quinta da Atalaia, na Amora, Seixal.