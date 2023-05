Abel Tesfaye quer “matar” The Weeknd: “Vou livrar-me dessa pele e renascer”

Abel Tesfaye afirmou que quer “matar” o nome pelo qual ficou conhecido por todo o mundo: The Weeknd.

O canadiano, que estreará uma nova série, “The Idol”, na HBO no próximo mês, admitiu em entrevista à revista “W” que a sua entrada no mundo da televisão poderá significar uma redução do seu output musical. “Estou numa fase de catarse, neste momento", disse. “Estou pronto para fechar o capítulo The Weeknd. Ainda farei música, talvez como Abel, talvez como The Weeknd, mas quero matar o The Weeknd. E assim farei. Vou livrar-me dessa pele e renascer”.