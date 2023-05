Coldplay em Coimbra: limpeza do estádio vai seguir o “manual de sustentabilidade” da banda

A Câmara Municipal de Coimbra reforçou a componente ambiental ao longo de toda a preparação para os concertos dos britânicos Coldplay, que decorrem na cidade na quarta e na quinta-feira e no sábado e no domingo.

O conceito de ambiente e a sustentabilidade vão estar em destaque nos quatro concertos da banda britânica, no Estádio Cidade de Coimbra, afirmou a Câmara Municipal numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os espetáculos foram classificados com o conceito de ecoevento, atribuído pela ERSUC - Resíduos Sólidos Do Centro.

A autarquia preparou uma rede de contentorização de resíduos no interior e no exterior do estádio, indo ao encontro dos objetivos da sustentabilidade, na qual está assente todo o espetáculo da banda.

Foram recolhidos e levados pelo município para o destino adequado “todos os resíduos de grande dimensão, perigosos, banais e recicláveis, que se encontravam dispersos por várias áreas do interior do Estádio Municipal de Coimbra, acumulados nos últimos oito anos”.

Durante os concertos, toda a componente que diz respeito à recolha de resíduos no interior do estádio vai ser assegurada pela empresa organizadora do evento, que deve seguir o documento “Sustainability Rider” criado pelos Coldplay, sendo que cabe à Câmara assegurar a recolha e o transporte desses resíduos para destino compatível com a natureza dos resíduos gerados.

O município de Coimbra iniciou, no dia 1 de maio, os trabalhos de intensificação de limpeza urbana em todos os arruamentos envolventes à zona do estádio, situação que “se irá manter até uma semana depois do términus dos concertos”.

Está previsto que sejam utilizados um total de 958 meios, 13 viaturas e cerca de duas dezenas de funcionários.

Além da componente ambiental, a Câmara Municipal lembrou que há uma “forte aposta de sustentabilidade”, com a oferta de transportes públicos, de modo a “facilitar a circulação de todas as pessoas que chegam de fora da cidade para assistir aos espetáculos.

Nesse sentido, vai ser reforçada a oferta das linhas dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) que cobrem a zona da cidade envolvente ao estádio e vão ser disponibilizados quatro circuitos especiais de transporte coletivo, que podem ser utilizados em complemento do comboio especial da Comboios de Portugal (CP).