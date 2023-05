Bárbara Bandeira: “Estou tão ansiosa como vocês para ver Coldplay. Quando acabar vou aí para baixo”

Com o sol ainda bem alto, e enquanto vendedores de pão com chouriço calcorreiam as bancadas, Bárbara Bandeira não perde tempo e apresenta outras canções bem conhecidas das massas: ‘Cidade’, com coro do público, e ‘Como Tu’, o dueto com Ivandro, com a voz deste presente apenas no sistema de som, serviram de despedida a uma atuação breve mas bem recebida.