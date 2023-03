Coldplay: Chris Martin só come uma refeição por dia e a ‘culpa’ é de Bruce Springsteen

Chris Martin esteve à conversa com Conan O' Brien no podcast deste, “Conan O'Brien Needs A Friend”.

Durante a entrevista, o vocalista dos Coldplay revelou que só come uma refeição por dia, inspirado na dieta de Bruce Springsteen. “Já não como o jantar. Depois das 4 da tarde deixo de comer”, disse.

“Tive a sorte de ir a casa dele almoçar, depois de termos tocado em Filadélfia, no ano passado. Eu já seguia uma dieta alimentar muito restrita, mas o Bruce parecia em melhor forma que eu. A mulher dele é que me disse que ele só comia uma refeição por dia”.

O músico britânico aproveitou ainda para brincar com o conteúdo da refeição de Springsteen: “lombo de búfalo com molho de esteroides”. Veja a entrevista: