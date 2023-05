Vem aí mais uma canção nova dos Foo Fighters: ouça o ‘teaser’

Os Foo Fighters irão lançar, esta semana, mais um single do seu novo álbum, “But Here We Are”.

O tema, ainda sem título, será editado esta quarta-feira. Nas redes sociais, os Foo Fighters partilharam um trecho da canção com os versos: “I woke up and walked a million miles today / I’ve been looking up and down for you / All this time it stills feels just like yesterday / That I walked a million miles with you”.

O novo álbum dos Foo Fighters, o primeiro desde a morte do baterista Taylor Hawkins, será editado em junho. Em comunicado, o grupo descreveu-o como “uma resposta brutalmente honesta e emocionalmente crua” às perdas sofridas pelos Foo Fighters no último ano.