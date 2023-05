O primeiro vídeo partilhado pelos Coldplay em Coimbra: “Vemo-nos amanhã...”

Numa breve ‘story’ no Instagram , pode ver-se o Estádio Cidade de Coimbra iluminado e, por cima, a mensagem “See you tomorrow…” ("Vemo-nos amanhã…") com a hashtag #ColdplayCoimbra.

Os quatro concertos esgotados dos Coldplay em Coimbra arrancam quarta-feira, repetindo-se a dose quinta, sábado e domingo. São esperadas mais de 200 mil pessoas ao longo de quatro dias.

A BLITZ traz-lhe um guia com todas as informações que precisa de saber antes de se pôr a caminho: a melhor forma de chegar ao Estádio Cidade de Coimbra, a lista de objetos proibidos, o mapa com as indicações de todas as entradas, os horários, os parques de estacionamento, as restrições ao trânsito e os cuidados a ter com os seus bilhetes.