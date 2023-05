Jorge Palma: “Desmanchava carros e voltava a montá-los. Os meus pais achavam que eu ia ser engenheiro, mas na faculdade aprendi pouco”

Rita Carmo

“Para quem não tinha uma fortuna, convinha ser engenheiro ou advogado. Foi importante a aprendizagem no liceu, mas na faculdade já não aprendi grande coisa. A música, as noitadas…” No podcast Posto Emissor, Jorge Palma recorda os seus estudos em Engenharia Eletrotécnica e os primeiros trabalhos como músico: “Cheguei a fazer arranjos para a Amália”

Há uma hora