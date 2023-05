Billy Corgan (Smashing Pumpkins): “Chorei quando Kurt Cobain morreu porque fiquei sem o meu maior rival”

Billy Corgan esteve à conversa com Zane Lowe, da Apple Music, onde falou sobre a morte de Kurt Cobain e onde comparou o legado dos Smashing Pumpkins ao de bandas como os Nirvana.

O músico afirmou querer ver os Pumpkins “no topo da pilha da nossa geração”. “Se tiver de compor 800 canções para que isso aconteça, é isso que vou fazer”, garantiu. “O Kurt era o tipo mais talentoso da nossa geração. Tinha tanto talento que era assustador. Estava ao nível do John Lennon, na medida em que não percebes como é que é possível ter tanto talento”. “Quando ele morreu, chorei porque fiquei sem o meu maior rival”, continuou.

Corgan falou ainda de bandas como os Radiohead, que diz terem “previsto o mundo que aí vinha muito antes de todas as outras bandas do mundo”, e dos U2, os quais ajudou em 2000, antes dos irlandeses lançarem “All That You Can't Leave Behind”.

"Estava em Dublin e fui visitar o Bono. Ficámos a pé a noite toda, e de manhã ele diz-me que quer mostrar-me uma coisa. Era o disco da ‘Beautiful Day’. Perguntou-me o que eu achava, eu disse-lhes, e eles seguiram um conselho que lhes dei. Admitiram-no depois", contou.