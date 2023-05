Rihanna e A$AP Rocky celebram o primeiro aniversário do filho: veja as fotos e o vídeo

Rihanna e A$AP Rocky celebraram o primeiro aniversário do seu filho, RZA, no passado sábado.

O rapper norte-americano partilhou, no Instagram, várias fotografias da festa de aniversário. Na legenda, fez uma referência ao grupo que influenciou o nome do bebé, os Wu-Tang Clan, que atuam no Super Bock Super Bock em julho.

Recorde-se que Rihanna e A$AP Rocky estão, de momento, a aguardar o nascimento daquele que será o seu segundo filho. Veja as fotos: