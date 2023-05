Mimicat: “Sentia-me rejeitada e tive vontade de desistir da música, até ouvir o discurso de uma atriz de 45 anos nos Globos de Ouro”

Mimicat, que venceu a edição deste ano do Festival da Canção, esteve no passado mês de março no Posto Emissor, podcast da BLITZ, onde falou sobre a canção que irá levar este sábado à final do Festival Eurovisão - ‘Ai Coração’ - e também sobre o seu trajeto até ao momento, não isento de dificuldades.

“Investi muito. E quando o retorno não acontece, é frustrante”, reconhece. “[A certa altura] fiquei amarga e tive vontade de desistir. Sentia-me rejeitada.”

“O que fez o clique”, acrescenta Mimicat, foi ouvir o discurso de uma atriz de 45 anos que, nos Globos de Ouro em 2016, ao receber o prémio de Melhor Atriz em Série Dramática, afirmou: “Estive 20 anos à espera disto”. “Então pensei: ‘pára de te queixar e continua a trabalhar’”, conclui a artista conimbricense.

Ouça a resposta completa aos 23m 29s: