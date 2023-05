Festival da Eurovisão: casas de apostas colocam Portugal no fundo da tabela

Portugal não colhe a confiança das casa de apostas na final do festival da Eurovisão, que se realiza este sábado em Liverpool.

‘Ai Coração’, tema interpretado por Mimicat, surge em 24º lugar (em 26 concorrentes) nos palpites para a final de sábado, com menos de 1% de hipóteses de vencer o certame. Neste ranking mantido pelo site Eurovisionworld, que congrega as ‘odds’ de 17 casas de apostas, Mimicat só fica acima dos concorrentes de Lituânia (25º lugar) e Albânia (26º). A descida da artista portuguesa nesta tabela deu-se após a realização da segunda semifinal.

De acordo com este indicador, a principal favorita à vitória é a Suécia, com 51% de hipóteses de triunfo, seguida da Finlândia, com 20%. O top 5 completa-se com Ucrânia (3º), França (4º) e Espanha (5º). Este ranking tem-se mostrado certeiro, tendo ‘previsto’ o apuramento de 19 das 20 canções nas semifinais.

A final do Festival da Eurovisão tem lugar este sábado, na Liverpool Arena, Reino Unido, sendo transmitida em direto a partir das 20h.