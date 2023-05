Festival Vodafone Paredes de Coura fecha o cartaz com quatro novidades

Está fechado o cartaz do Vodafone Paredes de Coura, festival que se realiza no Alto Minho no próximo mês de agosto.

Os últimos nomes anunciados, esta sexta-feira, foram os dos portugueses Expresso Transatlântico, além dos Bicep, da DJ Avalon Emerson & the Charm e dos canadianos Crack Cloud.

Consulte aqui o cartaz do Vodafone Paredes de Coura 2023:



16 de agosto

Bicep (live)

Jessie Ware

Dry Cleaning

Yo La Tengo

Snail Mail

Squid

Special Interest

Julie

Evols

Chinaskee

Nuno Lopes

Frank Carter & The Rattlesnakes

17 de agosto

Fever Ray

Tim Bernardes

Loyle Carner

The Walkmen

The Brian Jonestown Massacre

Sudan Archives

Desire

Joe Unknown

Indignu

Avalon Emerson & the Charm

Sofia Kourtesis

18 de agosto

Little Simz

Yung Lean

Black Midi

Domi & JD Beck

Kenny Beats

Kokoroko

Calibro 35

Thus Love

MadMadMad

The Last Dinner Party

Expresso Transatlântico

19 de agosto

Lorde

Wilco

Explosions in the Sky

Sleaford Mods

A Garota Não

Lee Fields

Ascendant Vierge

Crack Cloud

Antal

Les Savy Fav

Yin Yin