Festival da Eurovisão: a atuação de Mimicat com ‘Ai Coração’ na primeira semifinal de Liverpool

Mimicat e a canção ‘Ai Coração’ apresentaram-se esta terça-feira na primeira semifinal do festival da Eurovisão, na Liverpool Arena, no Reino Unido. Portugal luta por um lugar na final de sábado, precisando de ficar entre as 10 primeiras classificadas das 15 concorrentes desta eliminatória.

Veja a interpretação da canção portuguesa em vídeo e fotos: