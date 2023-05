Sete detidos, um deles menor de idade, por revenda de bilhetes para Coldplay na semana passada

Sete pessoas, incluindo um menor de idade, foram detidas no decorrer da última semana por especulação de preços na venda de bilhetes para os concertos de Coldplay, anunciou esta segunda-feira a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

De acordo com o comunicado, as ações daquela força policial decorreram em Lisboa, Maia, Setúbal e Vila Nova de Gaia, durante a última semana, tendo sido constatado "que a venda de bilhetes era promovida através de anúncios nas redes sociais a preços muito acima do seu real valor facial, com margens líquidas especuladas que oscilavam entre 80 e os 165 euros por bilhete".