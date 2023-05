Luca Argel: "Nos dez anos que vivi no Porto vi uma grande transformação da cidade: em 2012 havia menos pessoas racializadas do que hoje"

Rita Carmo

“Sempre que vinha a Lisboa, causava-me uma surpresa positiva quando via mais pessoas negras nas ruas. A multiculturalidade de Lisboa é uma mais-valia, [ainda que traga] um custo de desigualdade social pesado." As impressões de Luca Argel, nascido no Rio de Janeiro e radicado em Portugal há uma década, para ouvir no Posto Emissor

Há 51 minutos