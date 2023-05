Thurston Moore dos Sonic Youth conta a história da sua infância e adolescência em nova biografia

Thurston Moore anunciou a publicação de um novo livro de memórias, “Sonic Life”. O livro abordará a infância e adolescência do ex-Sonic Youth, com ênfase na sua chegada a Nova Iorque e às cenas pós-punk e no wave.

“Esta é uma história para todos aqueles que alguma vez se emocionaram com o som, que sabem que a canção certa, no momento certo, pode mudar o rumo de uma vida”, pode ler-se.

No Instagram, o músico partilhou a capa do livro, juntamente com uma nota na qual esclarece que esta é uma obra que tem sido trabalhada “há anos”. “É produto de uma investigação intensa e de mergulhos profundos nas minhas memórias e emoções”, disse.

“Sonic Life” sairá a 24 de outubro. Thurston Moore é, recorde-se, um dos nomes presentes no cartaz do festival SonicBlast.