Thurston Moore, Black Angels e muitos mais nomes confirmados no festival SonicBlast Fest

Quem também atuará no recinto da Praia da Duna dos Caldeirões são os norte-americanos Black Angels e o músico do Níger Bombino, presença habitual nos palcos portugueses. As restantes bandas anunciadas são Dozer, Crippled Black Phoenix, Imarhan, Hällas, Scowl, Spy, Sasquatch, Love Gang, Mythic Sunship, Etran de L'Aïr. Danava, Mirror Queen e Scatterbrainiac.

O Thurston Moore Group, banda na qual o ex-guitarrista dos Sonic Youth se faz acompanhar por Debbie Googe (My Bloody Valentine), James Sedwards (Guapo, Chrome Hoof) e Jem Doulton, é uma das confirmações do festival nortenho, que este ano chega à 11.ª edição.

A organização do SonicBlast Fest, festival que acontece em Âncora, Caminha, no Alto Minho, de 10 a 12 de agosto, acaba de anunciar 16 confirmações de peso.

As 16 confirmações de hoje juntam-se aos já anunciados OFF!, Acid King, EYEHATEGOD, Kadavar, A Place to Bury Strangers, Earthless, Church of Misery, Elder, Naxatras, Death Valley Girls, Mondo Generator, Frankie and the Witch Fingers, Black Rainbows, Weedpecker, Monarch, Spirit Mother, Acid Mammoth, El Alter del Holocausto e Kannan.