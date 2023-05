Luca Argel: "O 25 de Abril é um antídoto muito poderoso, que no Brasil não temos, contra o populismo, o fascismo e o autoritarismo"

Convidado do Posto Emissor desta semana, Luca Argel veio ao podcast da BLITZ falar sobre o seu mais recente álbum, “Sabina”, e daquilo que tem observado nos mais de dez anos que leva de vida em Portugal.

Em relação à situação política, o músico luso-brasileiro afirma: “Portugal está mal encaminhado, eu já vi esse filme no Brasil. Porém, Portugal tem uma coisa que o Brasil não tem e de que, como brasileiro, sinto inveja: um 25 de Abril.”

“No Brasil não tivemos uma data que marcasse o fim da ditadura militar, ainda para mais uma data que é feriado e [cujos] símbolos são uma flor e uma canção. É um motivo de orgulho e um antídoto muito poderoso contra as investidas do populismo, do fascismo e do autoritarismo.”

