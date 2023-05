Emicida e Dino D'Santiago juntos em 'Maria', canção sobre um amor "que transcende convenções sociais"

O rapper brasileiro Emicida e o cantor luso-cabo-verdiano Dino D'Santiago acabam de lançar uma canção juntos, de título ‘Maria’. O tema será apresentado nos concertos de Emicida em Portugal na próxima semana: a 11 de maio no Coliseu de Lisboa e a 13 no Coliseu do Porto. Nas duas datas, Dino D'Santiago será o convidado especial; em Lisboa, Papillon também subirá ao palco.

“Abordar o amor que transcende convenções sociais e desafiar os desígnios patriarcais enraizados na sociedade” foi o mote de ‘Maria’, canção produzida por Nosa Apollo & Seiji e que será apresentada pela dupla, também, no Rio de Janeiro, no Brasil, no Festival Back2Black, a 26 de maio.

“O maior desafio na conceção da letra foi abordar o tema de forma sensível e responsável, sendo honesto comigo mesmo ao procurar o tom certo para transmitir uma mensagem de amor e igualdade que fosse relevante e impactante para os ouvintes”, diz em comunicado Dino D'Santiago, que escreveu a canção em São Paulo, no Brasil, com Emicida.

“Eu peguei a ideia principal do Dino (e a vibe profunda da música) e quis fazer umas metáforas que falam sobre coisas densas e perdas que só percebemos depois. Acho que conseguimos fazer uma parada bacana”, acrescenta Emicida. “Ficámos algumas horas escrevendo e falando sobre a vida. Sinto que, se ficássemos mais tempo no estúdio, faríamos um álbum inteiro.”