António Zambujo lança álbum novo este ano: as canções são todas de Miguel Araújo

António Zambujo lançará um novo álbum este ano, com a autoria das canções a cargo de Miguel Araújo.

A dupla, recorde-se, irá dar vários concertos nos Lisboa, Porto e Ponta Delgada no próximo outono. Segundo avança Miguel Araújo à “Visão”, também em disco a parceria é para manter. “O disco que ele [António Zambujo] acabou de gravar foi todo produzido por mim e só tem canções minhas.” Por sua vez, Zambujo afirma que o sucessor de “Voz e Violão”, de 2021, sai este ano. “Em março já se deve ouvir alguma coisa, e o disco todo sairá lá mais para a frente. Chama-se ‘Cidade’.”



Miguel Araújo acrescenta que “Cidade” é “muito centrado no piano, bastante diferente do [registo] habitual”.

António Zambujo e Miguel Araújo tocam no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, nos Açores, a 22 e 23 de setembro; na Altice Arena, em Lisboa, a 6 e 7 de outubro, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 26, 27 e 28 de outubro.