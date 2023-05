Eurovisão 2023: se audições no Spotify fossem votos a canção vencedora seria a da Suécia

A plataforma de streaming Spotify divulgou o top de canções concorrentes à Eurovisão 2023 mais escutadas nos meses de março e abril e se as audições fossem votos seria a Suécia a ganhar. ‘Tattoo’, de Loreen, que já venceu o festival em 2012, tem “duas vezes mais streams do que a segunda canção mais ouvida”, ‘Due Vite’ do italiano Marco Mengoni, lê-se no comunicado enviado à imprensa.

Em terceiro lugar está ‘Queen of Kings’, da concorrente norueguesa Alessandra. A canção de Portugal, ‘Ai Coração’ de Mimicat, surge na 21ª posição no ranking global do Spotify - consulte abaixo o top 10 -, sendo a segunda mais ouvida em território nacional, atrás de ‘Tattoo’. Os países onde se registam mais escutas da canção portuguesa são, além de Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha e Polónia.

1. Suécia - ‘Tattoo’ de Loreen

2. Itália - ‘Due Vite’ de Marco Mengoni

3. Noruega - ‘Queen of Kings’ de Alessandra

4. Finlândia - ‘Cha Cha Cha’ de Käärijä

5. Países Baixos - ‘Burning Daylight’ de Dion Cooper, Mia Nicollaj

6. Reino Unido - ‘I Wrote A Song’ de Mae Muller

7. Polónia - ‘Solo’ de Blanka

8. França - ‘Évidemment’ de La Zarra

9. Israel - ‘Unicorn’ de Noa Kirel

10. Áustria - ‘Who the Hell is Edgar?’ de Teya e Salena