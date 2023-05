Álvaro Covões: “Sou responsável pela programação do NOS Alive e se houver alguém que eu não queira no festival, não vai. Tenho esse poder”

Álvaro Covões, diretor da promotora de espetáculos Everything Is New, falou no podcast Posto Emissor sobre aquilo que considera ser a pouca diversidade da programação das salas de espetáculos públicas, defendendo a utilização de quotas para permitir um acesso mais igualitário dos artistas aos palcos onde podem mostrar o seu trabalho.

“Uma vez disse num programa de televisão que os programadores eram uns ditadores e fui muito atacado nas redes sociais. Mas é verdade”, começa por dizer, "sou responsável pela programação do NOS Alive e se houver alguém que eu não queira no festival, não vai. Tenho esse poder. Por isso é que as quotas de acolhimento são muito importantes quando os teatros são públicos”.

Ouça a resposta completa a partir dos 16 minutos e 43 segundos.