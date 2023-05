Post Malone sossega os fãs: "Não ando metido na droga"

Post Malone tranquilizou os fãs, após estes terem feito vários comentários acerca da sua acentuad aperda de peso.

O rapper garantiu que não “anda metido na droga”, esclarecendo que essa perda de peso foi planeada. “Estou a divertir-me muito, e nunca me senti tão saudável”, escreveu, no Instagram.



“É da vida de pai e de ter deixado de beber refrigerantes. Comecei a comer melhor, para poder passar mais tempo com este anjinho. A seguir, na lista, vêm os cigarros e a cerveja”.

Post Malone foi pai pela primeira vez em 2022, dando as boas-vindas a uma filha, com a sua noiva. Nesse mesmo ano, atuou no Rock In Rio-Lisboa.