Álvaro Covões: “Os Coldplay são um fenómeno global que só acontece de 30 em 30 anos. A última vez que aconteceu foi com os Beatles”

Rita Carmo

“Temos 10 milhões de habitantes e, portanto, 220 mil bilhetes significa 2,2% da população. Estávamos preparados, mas não imaginávamos que esgotasse assim tão rápido”. Álvaro Covões, diretor da promotora Everything Is New, fala, no Posto Emissor, sobre a velocidade com se venderam os bilhetes para os concertos dos Coldplay em Coimbra

Há uma hora