40 anos de “Let’s Dance”: como David Bowie se tornou finalmente uma estrela planetária

Getty Images

Com “Let’s Dance”, em 1983, David Bowie descobria o caminho para o cimo das tabelas de vendas, ombreando com as novidades pop da altura. Não foi com o ‘alien’ Ziggy Stardust que Bowie se tornou uma estrela global, foi com o disco onde, logo no tema-título, as guitarras de Stevie Ray Vaughan e Nile Rodgers levam o ícone platinado ao irrecusável convite: calcemos os sapatos vermelhos e dancemos sob a luz da lua. Contamos a sua história

Há 58 minutos