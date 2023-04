Loading...

Blitz Ao Vivo na Redação. Álvaro Covões: “Em pouco mais de uma semana teremos em Lisboa e Porto o Prémio Camões e o Prémio Nobel da Literatura”

Álvaro Covões é o convidado da semana do podcast Posto Emissor. Na rubrica “Ao Vivo na Redação”, o diretor da promotora Everything Is New fala sobre os últimos preparativos para os concertos dos Coldplay em Coimbra, a importância dos vindouros espetáculos de Chico Buarque e Bob Dylan e o dia do festival NOS Alive que deverá esgotar em breve

Há uma hora