Membros dos Crazy Town andam à pancada após concerto desastroso

Os Crazy Town tiveram uma noite para esquecer em Myrtle Beach, na Carolina do Sul (EUA), no passado fim de semana.

Seth Binzer (também conhecido como Shifty Shellshock) e Bobby Reeves, vocalistas do grupo, acabaram a trocar agressões após o final do espetáculo, que não correu da melhor forma, avançam meios de comunicação social dos EUA como o “TMZ” e o “Consequence of Sound".

Os problemas começaram quando Binzer só subiu ao palco perto do final, sem qualquer explicação a dar. Reeves teve, por isso, que ser o vocalista principal durante boa parte do concerto - chegando a esquecer-se da letra do êxito ‘Butterfly’, uma das canções mais emblemáticas do período nu metal. “Estou passado com o Shifty”, disse, entre canções.

Um vídeo gravado após o concerto mostra os dois vocalistas envolvidos numa luta violenta, com Binzer a chegar a acusar Reeves de o ter roubado. Nas redes sociais, Reeves partilhou posteriormente uma fotografia sua, com o rosto inchado, e a legenda: “Tivemos uma brigazita, mas está tudo bem. Somos irmãos”.

Veja os vídeos: