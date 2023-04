Festival Coachella, segundo fim de semana: os horários em Portugal e como ver todos os concertos em casa

Getty Images

Bad Bunny, Björk, Rosalía, Blink-182 (mas não Frank Ocean), entre muitos outros, regressam ao deserto californiano para o segundo fim de semana de um dos maiores festivais de música do mundo. Os concertos de todos os palcos do evento são transmitidos, em ‘streaming’: saiba a que horas pode ver os seus artistas preferidos, a ‘altas horas’, no conforto de um sofá em Portugal

Há uma hora